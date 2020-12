Devisen Wien (11.00): Euro am Vormittag mit Berg- und Talfahrt

Aktuell bei 1,2181 Dollar nach 1,2235 im Tageshoch früher am Vormittag - Coronavirus-Mutation und Brexit-Verhandlungen als Impulsgeber

Der Euro hat am Montagvormittag gegenüber dem US-Dollar eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Gegen 11.00 Uhr stand er bei 1,2181 Dollar und damit wieder ungefähr am Niveau von heute Früh. Zwischenzeitlich war die Gemeinschaftswährung jedoch deutlich über die Marke von 1,22 Dollar gestiegen und hatte bei 1,2235 Dollar ihr Tageshoch erreicht.

Dann gab sie ihre Gewinne wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag mit 1,2259 (Donnerstag: 1,2246) Dollar festgesetzt.

Zum Wochenauftakt war am Devisenmarkt der Dollar gefragt und legte gegenüber allen übrigen Leitwährungen zu. Vor dem Hintergrund gestiegener Unsicherheit war er als "sicherer Hafen" gesucht. Für Unsicherheit sorgte einerseits die neue Mutation des Coronavirus, die in Großbritannien entdeckt wurde. Mehrere EU-Staaten haben daher Landeverbote für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Zum britischen Pfund stieg der Euro deutlich auf 0,9217 Pfund. Am Freitagabend stand er zuletzt bei 0,9075 Dollar. Hier wirkten sich auch die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien aus. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch werden die Verhandlungen heute fortgesetzt.

Datenseitig werden zum Auftakt der Handelswoche keine größeren Impuls erwartet. Am Programm stehen am Nachmittag Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone. In den USA werden keine Daten mit größerer Marktrelevanz veröffentlicht.