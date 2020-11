Devisen Wien (11.00): Euro am Vormittag weiter im Plus

Aktuell bei 1,1880 Dollar - Schwacher Eurozone-Einkaufsmanagerindex mit wenig Markteinfluss

Der Euro hat am Montagvormittag seine leichten Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar geringfügig ausgebaut. Gegen 11.00 Uhr stand er bei 1,1880 Dollar, in der Früh war er mit 1,11875 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag mit 1,1863 Dollar festgesetzt.

Die am Vormittag veröffentlichten schwachen Zahlen zur Konjunktur in der Eurozone schlugen sich am Devisenmarkt somit nicht entscheidend nieder. Der Einkaufsmanagerindex, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst, fiel im November um 4,9 auf 45,1 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit einem halben Jahr, wie das Institut IHS Markit zu seiner monatlichen Umfrage unter Tausenden Unternehmen mitteilte. Das Barometer rutschte damit klar unter die Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum signalisiert.

"Aufgrund der neuerlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionszahlen ist die Eurozone im November wieder in eine ernste Krise geschlittert", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Bruttoinlandsprodukt im laufenden vierten Quartal schrumpfe. Analysten hatten den Rückfall unter die Wachstumsschwelle bereits erwartet, allerdings gingen sie im Schnitt von einem etwas weniger starken Minus auf 45,6 Punkte aus.

Im weiteren Tagesverlauf dürften fundamentale Impulse Mangelware bleiben. In den USA sind keine marktrelevanten Datenveröffentlichungen angesetzt. Allerdings stehen am Abend Reden von zwei hochrangigen Notenbankern am Programm.