Devisen Wien (11.00): Euro am Vormittag weiterhin tiefer

ifo-Index schiebt nur kurzfristig an

Der Euro hat sich am Freitagvormittag weiterhin mit Abschlägen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 11.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2245 Dollar und damit etwas unter dem Wert von heute in der Früh bei 1,2252 Dollar und dem Vorabend bei 1,2264 Dollar.

Der überraschend gestiegene ifo-Geschäftsklimaindex sorgte kurzfristig für positive Impulse, der Euro kam aber rasch wieder auf das Niveau vom Frühhandel zurück. Trotz des Lockdowns kletterte der deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember auf 92,1 Punkte von 90,9 Zählern im Vormonat. Dies war der erste Anstieg nach zwei Rückgängen in Folge. Ökonomen hatten hingegen erneut mit einem leichten Rückgang auf 90,0 Punkte gerechnet.

Zum britischen Pfund konnte der Euro weiter zulegen und notierte bei 0,9075 (Frühhandel: 0,9061) Pfund. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte von großen Fortschritten bei den Brexit-Verhandlungen berichtet. Jedoch müssten bei dem Thema der Fischerei noch "große Differenzen" überbrückt werden, hieß es.

Auch zum Yen legte der Euro zu. Japans Zentralbank verlängert in der Coronakrise ihre Finanzhilfen für die Unternehmen des Landes und hält an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik weiter unverändert fest. Wie die Bank von Japan (BoJ) am Freitag nach zweitägigen Beratungen bekannt gab, soll ein Finanzprogramm zur Unterstützung privater Unternehmen um sechs Monate bis Ende September verlängert werden.