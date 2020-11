Devisen Wien (11.00): Euro gibt weiter nach

US-Dollar zieht an - US-Finanzminister kündigte Ende von Corona-Hilfsprogrammen an

Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar weiter an Terrain eingebüßt. Gegen 11.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1856 und darum klar unter dem Wert von heute in der Früh von 1,1869 Dollar und vom Vorabend von 1,1879 Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch zulegen können und seine Bewegung in Richtung 1,19-Dollar-Marke fortgesetzt, dann kam es aber zu einer Trendumkehr und der Dollar zog wieder etwas an.

In den USA hatte Finanzminister Steven Mnuchin entgegen den Empfehlungen der Notenbank Fed das Ende einiger milliardenschweren Corona-Hilfsprogramme angekündigt. Die im Frühjahr über das Cares-Gesetz geschaffenen Maßnahmen würden nun am 31. Dezember auslaufen, schrieb Mnuchin in einem Brief an Fed-Chef Jerome Powell. Die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde brachte keine nennenswerten Impulse.