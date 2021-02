Devisen Wien (11.00): Euro gibt weiter nach

Dollar-Stärke belastet - EZB will keine konkreten Renditeziele für Staatsanleihen vorgeben

Der Euro hat sich am Freitagvormittag weiterhin schwächer zum US-Dollar gezeigt. Gegen 11.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2127 Dollar und damit klar unter dem Wert vom Vorabend bei 1,2182 Dollar und auch unter jenem von heute Früh bei 1,2140 Dollar. Zum Vergleich: Der Referenzkurs der EZB hatte am Donnerstag noch bei 1,2225 Dollar gelegen.

Belastet wird die europäische Leitwährung weiterhin von einem stärkeren Dollar. Dieser profitierte von der trüben Stimmung an den Aktienmärkten - ausgelöst durch den Renditeanstieg an den Anleihenmärkten, der wiederum mit der Furcht vor einer anziehenden Inflation zusammenhängt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) will laut ihrem Chefvolkswirt Philip Lane nicht dem Beispiel der japanischen Notenbank folgen und konkrete Renditeziele für Staatsanleihen vorgeben. Es gebe zwar mehr als einen Mechanismus, mit dem die Notenbank mit ihren Anleihekäufen die Märkte beeinflussen könne, sagte Lane in einem EZB-Webseite veröffentlichten Interview. "Aber gleichzeitig ist es kristallklar, dass wir keine Zinskurvenkontrolle betreiben, in dem Sinn, dass wir eine bestimmte Rendite konstant halten wollen", sagte er.

In dem Interview machte Lane zugleich klar, dass ein übermäßiger Renditeanstieg bei den Staatsanleihen der Euroländer mitten in der Pandemie geldpolitisch nicht erwünscht sei. Die EZB blickt derzeit mit wachsenden Sorgen auf die zuletzt steigenden Anleiherenditen an den Finanzmärkten. Dahinter steht die Befürchtung, dass dies womöglich höhere Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte nach sich ziehen könnte.

Impulse könnten am Nachmittag außerdem von US-Konjunkturdaten kommen. "Mit Blick auf den heutigen Datenkalender bleibt festzuhalten, dass die konjunkturelle Zuversicht wohl untermauert wird. So ist die Indikation für die privaten Konsumausgaben in den USA (PCE) vonseiten der US-Einzelhandelsumsätze sehr freundlich und ein kräftiges Plus ist zu erwarten. Zudem sollte der PMI der Region Chicago ein hohes Niveau halten können, mithin die freundliche Perspektive des Verarbeitenden Gewerbes, die auch andere regionale Stimmungswerte zeigten, bestätigen", so die Ökonomen der Helaba.