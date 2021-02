Devisen Wien (11.00): Euro gibt weiterhin nach

Potenzial nach oben laut Experten "fraglich"

Der Euro zeigte sich am Vormittag weiterhin mit Abschlägen zum US-Dollar. Gegen 11.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2108 Dollar, nachdem sie in der Früh noch bei 1,2114 und am Vorabend bei 1,2130 Dollar gelegen hatte.

Der Euro hatte sich zuletzt erholt, laut Devisenexperten sei aber fraglich ob Potenzial nach oben bestehe, denn sowohl die wirtschaftliche Situation als auch die Fortschritte bei der Impfkampagne entwickeln sich in den USA besser.

Datenseitig könnten am Nachmittag Impulse durch das US-Stimmungsbarometer der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, für Februar kommen. "Die Stimmungslage der US-Verbraucher hat sich von den Tiefs bei rund 72 Punkten des vorigen Frühjahrs zwar erholen können, die Vorkrisenniveaus zwischen 90 und 100 Punkten sind aber noch in weiter Ferne. Verantwortlich dafür ist die noch immer schwierige Situation am US-Arbeitsmarkt", schreibt die Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

Zum Pfund konnte der Euro nach Vorlage von BIP-Zahlen aus Großbritannien nur geringfügig zulegen. Die britische Wirtschaft ist 2020 infolge der Coronapandemie drastisch geschrumpft, das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel gegenüber dem Vorjahr um 9,9 Prozent. Im vierten Quartal ging es aber wieder etwas bergauf: Im Schlussquartal lag das BIP 1,0 Prozent über dem Niveau des Vorquartals.