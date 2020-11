Devisen Wien (11.00): Euro legt weiter zu

Der Euro hat am Freitagvormittag weiter zugelegt. Bis 11.00 Uhr kletterte die Gemeinschaftswährung auf 1,1854 US-Dollar, nachdem sie in der Früh noch bei 1,1840 Dollar und am Vorabend bei 1,1830 Dollar gelegen hatte. Der Dollar zeigt sich belastet von den Unsicherheiten rund um die US-Präsidentschaftswahl.

Zuletzt wurde bekannt, dass Trump-Herausforderer Joe Biden im hart umkämpften Bundesstaat Georgia nach einer Aufholjagd die Führung übernommen hat. Daneben dürften auch die Sorgen um steigende Coronazahlen wieder für zunehmende Unsicherheit sorgen.

"In den USA breitet sich das Virus weiter ungebremst aus", schreibt die Commerzbank. Auch in Europa steigen die Zahlen weiter, allerdings gebe es erste Anzeichen dafür, dass sich die Ausbreitung des Virus verlangsamt, so die Experten weiter.

Datenseitig steht am Nachmittag in den USA der viel beachtete Arbeitsmarktbericht für Oktober an. Laut den Experten der Helaba dürften die Zahlen etwas besser ausfallen als erwartet.