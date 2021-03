Devisen Wien (11.00): Euro rutscht am Vormittag weiter nach unten

Verunsicherung am Markt stützt US-Dollar

Der Euro hat am Freitagvormittag zum US-Dollar weiter nachgegeben. Die europäische Leitwährung notierte gegen 11.00 Uhr bei 1,1928 Dollar und damit unter den Werten von heute Früh bei 1,1952 Dollar und gestern Abend (1,1964 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,2034 Dollar festgelegt.

Weiterhin lastet der starke Dollar lastet auf der Kursentwicklung des Euro. Die US-Währung hatte am Donnerstagabend Rückenwind bekommen, nachdem sich US-Notenbankchef Jerome Powell sehr zurückhaltend zu dem jüngsten Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert hatte, was wiederum einen starken Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt auslöste. Die zunehmende Verunsicherung am Markt sorgte wiederum für Gewinne beim Greenback.

"Die Anleger warten nun vermutlich auf die EZB-Entscheidungen am kommenden Donnerstag, bevor sie Positionen auf EUR-USD in die eine oder andere Richtung eingehen. Dennoch könnte ein relativ solider US-Arbeitsmarktbericht, wie wir ihn für Februar erwarten, dem USD helfen, die Woche mit einem festen Ton gegenüber einem immer noch trägen EUR zu beenden", erwarten die Devisenexperten der Unicredit. Der US-Arbeitsmarktbericht wird heute Nachmittag veröffentlicht.