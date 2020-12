Devisen Wien (11.05): Euro am Vormittag mit Abschlägen

Villeroy-Aussagen drücken auf Kurs - No-Deal-Brexit wahrscheinlich

Der Euro hat am Freitagvormittag zum US-Dollar weiter nachgegeben. Gegen 11.05 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2125 Dollar, nachdem sie in der Früh noch bei 1,2133 US-Dollar, und am Vorabend bei 1,2140 Dollar gelegen war. Die europäische Leitwährung war im frühen Handel sogar auf 1,2164 Dollar geklettert, nach Aussagen von EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau aber wieder deutlich zurückgekommen.

Dieser hatte die kräftigen Kursgewinne des Euro in den vergangenen Monaten thematisiert und meinte, die EZB sei mit Blick auf den Eurokurs "sehr wachsam". Eine derartige Formulierung kann als verbale Intervention gegen einen zu starken Euro aufgefasst werden.

Daneben stehen die Entwicklungen rund um den Brexit im Fokus der Märkte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hält einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien inzwischen für unwahrscheinlicher als einen No-Deal zum Jahreswechsel. Wie hoch die Chancen für eine Einigung noch seien, habe die Kommissionschefin nicht gesagt, hieß es. Beide Seiten setzten sich eine letzte Frist für Verhandlungen bis Sonntag.