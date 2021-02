Devisen Wien (11.05): Euro legt am Vormittag weiter zu

Gemeinschaftswährung erholt sich etwas von jüngsten Abschlägen - Impulse von US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag erwartet

Der Euro hat sich am Freitagvormittag weiterhin mit Aufschlägen zum US-Dollar gezeigt. Bis 11.05 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,1980 Dollar, nachdem sie ind er Früh noch bei 1,1974 Dollar und am Vorabend bei 1,1966 notiert hatte. Damit konnte der Euro die Verluste der jüngsten Zeit etwas wettmachen und bewegt sich wieder auf die 1,20-Dollar Marke zu.

Zuletzt hatte vor allem die Wirtschaftsentwicklung der europäischen Leitwährung zugesetzt. Die konjunkturelle Erholung verläuft in den USA besser, auch die dortige Impfkampagne geht bisher reibungsloser über die Bühne als in Europa. Heute Nachmittag liefert der US-Arbeitsmarktbericht weitere Rückschlüsse auf die ökonomische Entwicklung. Die Experten der Helaba sehen "positives Überraschungspotenzial", da die Indikation vonseiten des ADP-Reports, der die Entwicklung der Beschäftigung im Privatsektor der USA abbildet, freundlich war.

"Konjunktursorgen dürften die Zahlen somit nicht schüren. Die Arbeitslosigkeit ist mit einem Niveau von 6,7 % jedoch noch verhältnismäßig hoch. Da die amerikanische Notenbank in der Corona-Krise den Schwerpunkt auf das Ziel der Vollbeschäftigung gelegt hat, wird sich an ihrer ultraexpansiven Geldpolitik vorerst nichts ändern", so die Helaba weiter.

Kaum Impulse für den Euro lieferten schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie hat zum Jahresende 2020 einen unerwartet starken Dämpfer beim Auftragseingang erhalten. Im Dezember gingen demnach im verarbeitenden Gewerbe 1,9 Prozent weniger Aufträge ein als im Monat zuvor. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet. Positiv fielen allerdings die revidierten Novemberzahlen aus: Hier war der Auftragseingang stärker gewesen als bisher bekannt. Der Anstieg wurde von zuvor 2,3 auf 2,7 Prozent nach oben revidiert. Im Jahresvergleich stiegen die Aufträge im Dezember um 6,4 Prozent.