Devisen Wien (11.15): Euro am Vormittag weiterhin tiefer

Corona-Sorgen belasten

Der Euro hat sich am Freitagvormittag weiterhin mit Abschlägen zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 11.15 Uhr bei 1,2116 Dollar, und lag damit zwar über dem Wert von heute Früh bei 1,2098 Dollar, aber weiterhin unter jenem vom Vorabend bei 1,2133 Dollar.

Die schwächelnden Finanzmärkte sorgen für einen stärkeren Zulauf beim US-Dollar, der in Krisenzeiten als Reservewährung gefragt ist. Derzeit belasten vor allem Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Mutationen, damit einhergehende Verlängerungen der Lockdowns und die schleppende Impf-Kampagne in Europa die Aktienmärkte.

Auch leicht über den Erwartungen liegende Konjunkturdaten konnten den Euro kaum stützen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in Deutschland im vierten Quartal 2020 zwar nur minimal, aber doch um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. An den Märkten war eine Stagnation erwartet worden. In der Eurozone nahm die Geldmenge M3, die von den Euro-Wächtern genau verfolgt wird, im Dezember um 12,3 Prozent zu. Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 11,2 Prozent gerechnet. M3 gilt mittel- und langfristig als Indikator für die Inflationsentwicklung.