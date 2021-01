Devisen Wien (11.15): Euro legt am Vormittag etwas zu

Nach Einkaufsmanagerdaten

Der Euro hat am Freitagvormittag gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 11.15 Uhr bei 1,2174 Dollar und damit über dem Niveau von heute Früh bei 1,2157 Dollar und vom Vorabend bei 1,2159 Dollar.

Die am Vormittag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Frankreich, Deutschland und die Eurozone dürften den Euro ein wenig gestützt haben, da die Zahlen teilweise nicht so stark gefallen waren wie prognostiziert. Der Einkaufsmanagerindex sank etwa im Jänner in der Eurozone um 1,6 Punkte auf 47,5 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang des Stimmungsindikators auf 47,6 Punkte gerechnet.

Die Entwicklung in der Industrie und im Dienstleistungssektor bleibt sehr unterschiedlich. Trotz eines Rückgangs liegt der Industrieindikator weiter merklich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Von den Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Pandemie ist vor allem der Dienstleistungsbereich betroffen. Der entsprechende Indikator signalisiert weiter eine deutliche Schrumpfung des Sektors, lag aber über den Erwartungen.