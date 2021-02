Devisen Wien (11.30): Euro am Vormittag im Plus

Aktuell bei 1,2072 Dollar nach 1,2129 Dollar in der Früh - Industriestimmung im Euroraum im Jänner verschlechtert

Der Euro ist am Montagvormittag gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Kurz nach 11.30 Uhr stand er bei 1,2072 Dollar. In der Früh war er mit 1,2129 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag mit 1,2136 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Jänner angesichts verschärfter Corona-Beschränkungen eingetrübt, allerdings etwas weniger stark als bisher erwartet. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 54,8 Punkte, wie das Institut am Montag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung waren 54,7 Punkten ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

"Die Eurozone-Industrieproduktion wurde im Jänner wieder kräftig ausgeweitet, allerdings mit der niedrigsten Rate seit Beginn des Aufschwungs", erklärte Chris Williamson, Chefvolkswirt von Markt. "So machten die neuen Lockdown-Beschränkungen und die aktuellen Lieferengpässe den Unternehmen in der gesamten Region schwer zu schaffen."

Am Nachmittag steht in den USA mit dem Index des Institute for Supply Management (ISM) ebenfalls ein Stimmungsbarometer aus der Industrie an. Dieses dürfte weiter auf hohem Niveau bleiben, erwarten die Analysten der Helaba. Dies sollte dann zwar eher den Dollar stützen. Sollte es allerdings zu einer positiven Grundstimmung an den Märkten beitragen, könnte sich der Euro zumindest gut behauptet, heißt es in einer aktuellen Einschätzung.