Devisen Wien (16.45): Euro etwas höher zum US-Dollar

Euro am Nachmittag etwas höher Schwächer gegenüber dem EZB-Richtkurs vom Freitag, jedoch etwas höher zum Niveau von heute in der Früh zeigte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar am frühen Montagnachmittag. Der Richtkurs des US-Dollar gegen den Euro wurde heute von der EZB mit 1,3033 (zuletzt: 1,3132) USD festgestellt.