Devisen Wien (16.55): Euro trotz EZB-Lockerungsmaßnahmen höher

Gemeinschaftswährung bei 1,2130 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag trotz einer erneuten geldpolitischen Lockerung im europäischen Währungsraum zugelegt. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,2159 US-Dollar und damit fast einen Cent mehr als im Tagestief. Am späten Nachmittag notierte der Euro dann bei 1,2130 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2115 (Mittwoch: 1,2109) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8254 (0,8258) Euro.

Hauptereignis für den Devisenmarkt war die Zinssitzung der EZB. Die europäischen Währungshüter weiteten ihre Konjunkturhilfen zur Überbrückung der Corona-Pandemie aus. Dabei blieben sie im Rahmen der Markterwartungen: Die billionenschweren Wertpapierkäufe zur Wirtschaftsbelebung wurden aufgestockt, während die Banken zusätzliche Billigkredite erhalten sollen.

Dass der Euro stieg und nicht fiel, wie es für eine geldpolitische Lockerung der Regelfall ist, führten Marktbeobachter darauf zurück, dass die Entscheidungen der Notenbank bereits erwartet worden seien. Außerdem wurde darauf verwiesen, dass sich EZB-Chefin Christine Lagarde zurückhaltend zu den Kursgewinnen des Euro in den vergangenen Wochen geäußert habe. Einige Marktteilnehmer hatten wohl klarere Worte erwartet, da ein stärkerer Euro den Außenhandel belasten und so die konjunkturelle Erholung erschweren kann.

Unter Druck stand unterdessen das britische Pfund. Nach wie vor gibt es keinen Durchbruch im angestrebten Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, das nach dem Brexit Ende des Jahres gelten soll. In einem Spitzengespräch am Mittwochabend setzten sich beide Seiten eine Frist bis Sonntagabend. Die EU-Kommission schlug Notmaßnahmen vor, die im Falle eines No-Deal-Brexit in Kraft treten sollen.