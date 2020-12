Devisen Wien (17.00): Euro weiter über der Marke von 1,23 US-Dollar

Euro-Dollar-Wechselkurs auf Jahressicht um knapp zehn Prozent gestiegen - GRAFIK

Der Euro hat am Mittwochnachmittag weiterhin über der Marke von 1,23 US-Dollar notiert. Gegen 17.00 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2302 Dollar. Dies ist der höchste Stand seit April 2018. Auf Jahressicht ist der Euro-Dollar-Kurs um knapp zehn Prozent gestiegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittwoch indes auf 1,2281 (Dienstag: 1,2259) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8143 (0,8157) Euro.

Der Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. Die an den vergangenen Tagen freundliche Stimmung an den Finanzmärkten hatte die Weltleitwährung belastet. US-Präsident Donald Trump hatte den Weg für ein neues Konjunkturpaket frei gemacht.

Der Euro und das britische Pfund profitierten zuletzt von der Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Am Nachmittag stimmte auch das britische Unterhaus dem Brexit-Handelspakt zu. Das Pfund legte zu allen wichtigen Währungen zu, auch wenn die Zustimmung als sicher galt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,90307 (0,90863) britische Pfund, 126,57 (127,23) japanische Yen und 1,0857 (1,0862) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1886 Dollar gehandelt. Das waren etwa 8 Dollar mehr als am Vortag.

