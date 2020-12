Devisen Wien (8.30) - Euro etwas leichter, aber über 1,22-USD-Marke

Aktuell bei 1,2225 Dollar - Weiter große Nachfrage nach US-Währung

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben, sich aber klar über der Marke von 1,22 Dollar gehalten. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,2225 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,2247 Dollar gehandelt worden.

Zum aktuellen Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigte sich der Euro aber weiterhin höher. Der Richtwert war am Montagnachmittag mit 1,2173 (Freitag: 1,2259) Dollar festgesetzt worden.

Nach dem volatilen Vortag stehen die Zeichen beim Euro-Dollar-Kurs nun wieder auf Stabilisierung. Generell blieb die Nachfrage nach dem Dollar aber hoch. Die US-Währung lag gegenüber dem überwiegenden Großteil der übrigen Währungen in der Früh im Plus.

Bereits am Vortag hatte der Dollar von seinem Status als "sicherer Hafen" am Devisenmarkt profitiert und war stark nachgefragt worden, nachdem eine in Großbritannien entdeckte - und möglicherweise hoch ansteckende - Variante des Coronavirus für Unsicherheit unter den Anlegern gesorgt hatte.

Zum britischen Pfund legte der Euro weiter zu. Zuletzt stand er bei 0,9106 Pfund, nachdem er am Vortag zuletzt mit 0,9092 Pfund gehandelt worden war. Zwischenzeitlich noch höhere Verluste aus dem asiatischen Handel holte die britische Währung in der Früh allerdings wieder auf. Eineinhalb Wochen vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben sich Spekulationen über einen nahen Durchbruch bei der Frage nach dem künftigen Zugang für EU-Fischkutter zu britischen Gewässern verdichtet. Ein Handelspakt in letzter Sekunde scheint damit nicht mehr ausgeschlossen.