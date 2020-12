Devisen Wien (8.30) - Euro fällt unter 1,22-Dollar-Marke

Aktuell bei 1,2184 Dollar - Coronavirus-Mutation und stockende Brexit-Gespräche als Belastungsfaktoren

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar nachgegeben und ist unter die Marke von 1,23 Dollar gefallen. Gegen 8.30 Uhr stand er bei 1,2184 Dollar. In New York war er am Freitagabend zuletzt mit 1,2237 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt auf 1,2259 (Donnerstag: 1,2246) Dollar festgesetzt.

Die am Wochenende in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus sorgte auch am Devisenmarkt für Unsicherheit. Sowohl der Euro als auch das britische Pfund gerieten unter Druck, während der Dollar als "sicherer Hafen" gesucht war und gegenüber den meisten übrigen Währungen zulegte.

Die Niederlande, Belgien, Italien, Deutschland oder Österreich haben daher bereits Landeverbote für Flüge aus Großbritannien verhängt oder angekündigt. Es wird auch an EU-weiten Maßnahmen gearbeitet. Die Mutation ist laut britischen Behörden bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form und weitet sich vor allem in London und Südostengland rasant aus.

Zum britischen Pfund stieg der Euro auf 0,91576 Pfund. Am Freitagabend stand er zuletzt bei 0,90746 Dollar. Hier wirkten sich auch die jüngsten Entwicklungen bei den Verhandlungen über einen Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien aus. Die Gespräche würden scheitern, wenn die EU ihre Position vor allem beim Knackpunkt Fischereirechte nicht "wesentlich" verändere, zitierten britische Medien Regierungskreise in London. Es werde wahrscheinlicher, dass kein Abkommen gelinge. Dennoch werden die Verhandlungen heute fortgesetzt.

Datenseitig werden zum Auftakt der verkürzten Handelswoche keine größeren Impuls erwartet. Am Programm stehen am Nachmittag Zahlen zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone. Aus den USA werden keine Daten mit größerer Marktrelevanz erwartet.