Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel etwas höher

Aktuell bei 1,1847 Dollar

Der Euro hat sich zum Wochenstart stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1847 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend, als sie mit 1,1833 Dollar notierte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1815 Dollar festgesetzt.

Mittelfristig scheint das Potenzial für den Euro auf der Oberseite begrenzt zu sein, denn die EZB-Vertreter betonten in den letzten Wochen verstärkt die Bereitschaft, geldpolitisch nochmals nachlegen zu können, kommentierten die Helaba-Analysten. Zudem sind Konjunktursorgen auf beiden Seiten des Atlantiks präsent und auch die Infektionslage sorgt nicht eindeutig für Vor-oder Nachteile einer der beiden Hauptwährungen, hieß es weiter.

Der datenseitige Blick richtet sich in der neuen Woche zunächst in die USA, denn dort steht mit dem Empire-State-Index ein wichtiges Stimmungsbarometer an. Zudem äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit.