Devisen Wien (8.30) - Euro im frühen Handel kaum verändert

Aktuell bei 1,1822 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Gegen 8.30 Uhr stand er bei 1,1822 Dollar, am Vorabend war er in New York mit 1,1824 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag mit 1,1808 Dollar festgelegt.

"Der Euro setzte die Schwächetendenz seit Montagnachmittag per saldo fort", schreiben die Helaba-Analysten. Hervorzuheben sei nach Einschätzung der Experten, dass sich vor der US-Wahl die Zinsdifferenz zwischen US- und deutschen Staatsanleihen ausgeweitet hatte. Ein Umstand, der latent dem Dollar zugutekommen dürfte. Mit den für das laufende Quartal eingetrübten konjunkturellen Perspektiven und der Aussicht auf weitere Lockerungen der EZB-Geldpolitik fehlt dem Euro das Potenzial, die monatelange Seitwärtsrange nach oben zu verlassen, hieß es weiter.