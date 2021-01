Devisen Wien (8.30) - Euro legt in der Früh etwas zu

Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,2154 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Gegen 8.30 Uhr wurde er mit 1,2154 Dollar gehandelt, am Vorabend war er im US-Handel bei 1,2126 Dollar gehandelt worden. Unterstützend für den Euro-Kurs wurde nach Einschätzung der Helaba-Analysten zuletzt gewertet, dass in den USA ein neues Hilfspaket auf den Weg gebracht werden dürfte.

Die zukünftige Finanzministerin und ehemalige Fed-Chefin Janet Yellen ließ laut Helaba bei ihren Reden daran keine Zweifel aufkommen. Angesichts der bereits hohen US-Verschuldung wird dies ungeachtet der möglichen Wachstumsimpulse aktuell dollarnegativ gesehen, hieß es weiter von den Experten.

Für große Aufmerksamkeit sorgt zudem Joe Biden, der heute seinen Amtseid als 46. Präsident der Vereinigten Staaten ablegen wird, schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick. Nach dem Angriff auf das Kapitol, der von Trump angestachelt wurde, seien die Sorgen vor erneuten Unruhen groß. Entsprechend massiv seien auch die Sicherheitsvorkehrungen. Unabhängig davon hat Biden angekündigt, bereits am ersten Tag seiner Amtszeit zahlreiche Maßnahmen seines Vorgängers rückgängig zu machen, hieß es weiter.