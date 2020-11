Devisen Wien (8.30) - Euro legt in der Früh leicht zu

Aktuell bei 1,1875 Dollar - Europäische Einkaufsmanagerindizes am Programm

Der Euro hat am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Gegen 8.30 Uhr stand er bei 1,1875 Dollar. In New York war er am Freitagabend zuletzt mit 1,1858 US-Dollar gehandelt worden.

Zum am Freitagnachmittag festgelegten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigte er sich ebenfalls leicht höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte diesen auf 1,1863 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang hatte sich der Euro-Dollar-Kurs in einer engen Spanne bewegt. Ein Rekordstand an Covid-19-Infektionen in Deutschland habe die Gemeinschaftswährung nicht belastet, heißt es in einem Marktkommentar der Helaba. Die Analysten führen dies darauf zurück, dass die Marktteilnehmer mit einer Zulassung eines Impfstoffs bereits im Dezember rechnen.

Am Montag werden nun Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungssektor aus verschiedenen europäischen Staaten sowie der Eurozone veröffentlicht. Insbesondere der Dienstleistungssektor stünde unter Druck, schreiben die Helaba-Analysten. Die Indizes dürften im November daher "tiefer in den Kontraktionsbereich abrutschen". In den USA stehen zum Wochenauftakt keine Datenveröffentlichungen mit größerer Marktrelevanz am Programm.