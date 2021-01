Devisen Wien (8.30) - Euro legt in der Früh leicht zu

Aktuell bei 1,2087 Dollar - Stabilisierung nach jüngster Schwächetendenz

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Gegen 8.30 Uhr wurde er mit 1,2087 Dollar gehandelt, am Vorabend war er im US-Handel bei knapp 1,2080 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) wiederum hatte ihren Referenzkurs am Montagnachmittag mit 1,2064 Dollar festgelegt.

Damit stabilisierte sich die Gemeinschaftswährung nun. Am Vortag habe sich noch die Schwächetendenz des Euro fortgesetzt, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Helaba zum Devisenmarkt. Ein Unsicherheitsfaktor sei die aktuelle Regierungskrise in Italien, zudem bleibe die Coronakrise eine potenzielle Belastung für den Euro.

In den USA dürfte sich die Blick auf die neue Regierung des Präsident Joe Biden richten, führen die Analysten weiter aus. Heute stehe die Anhörung der designierten Finanzministerin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Senats am Programm. "Sie dürfte ihre Haltung zugunsten eines marktbasierten Wechselkurses untermauern", kommentieren die Helaba-Analysten weiter. Datenseitig sehen sie "kein positives Überraschungspotenzial" für den Euro. Am Vormittag werden die Zahlen des deutschen Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur aktuellen Lage und zu den Konjunkturerwartungen veröffentlicht.