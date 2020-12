Devisen Wien (8.30) - Euro nach starker Vorwoche schwächer

Aktuell bei 1,2118 Dollar - Gemeinschaftswährung hatte am Freitag höchsten Stand seit April 2018 erreicht - Warten auf EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas abgeschwächt. Gegen 8.30 Uhr stand er bei 1,2118 Dollar, am Freitagabend war er bei rund 1,1240 Dollar gehandelt worden. Zuvor hatte er zum Wochenausklang mit 1,2178 US-Dollar zwischenzeitlich den höchsten Stand seit April 2018 erreicht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2159 (Donnerstag: 1,2151) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8224 (0,8230) Euro.

Der Euro habe die Woche mit weiteren Gewinnen gegenüber dem Dollar beendet, schreiben die Analysten der Helaba in einem aktuellen Marktkommentar. In der neuen Handelswoche stehe nun die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus der Marktteilnehmer.

Im Oktober sei bereits angekündigt worden, dass die geldpolitischen Instrumente neu kalibriert werden. Die Leitzinsen dürften unverändert blieben, die Einführung neuer Liquiditätshilfen sei aber zu erwartet.

Die erfolgte Euro-Aufwertung von rund fünf Prozent gegenüber dem Dollar seit Anfang November sei bisher von der EZB "ohne kritische Äußerungen" hingenommen worden, führen die Helaba-Analysten weiter aus. "Am Donnerstag dürfte die EZB jedoch nicht vor Verbal-Interventionen zurückscheuen", erwarten sie.

Im heutigen Tagesverlauf dürfte es weitgehend ruhig bleiben. Es steht lediglich das Sentix-Investorenvertrauen für Dezember am Programm. Bereits bekannt wurde in der Früh, dass die deutsche Industrie ihre Produktion auch im Oktober gesteigert und sich damit bereits den sechsten Monat in Folge von dem schweren Corona-Einbruch im Frühjahr erholt hat.