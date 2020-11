Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel gut behauptet

Aktuell bei 1,1851 Dollar - Ifo-Index und US-Zahlen zu Verbrauchervertrauen am Programm

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet tendiert. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,1851 Dollar. Am Vorabend war er im US-Handel mit 1,1846 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1901 (Freitag: 1,1863) Dollar festgesetzt.

Die am Vortag veröffentlichten schwächeren Einkaufsmanagerindizes hätten den Euro nicht dauerhaft belastet, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar der Helaba-Analysten. Im Industriesektor habe es sogar positive Überraschungen gegeben. Für den heutigen Tagesverlauf erwarten sie eine Seitwärtsbewegung.

Impulse könnte am Vormittag der Geschäftsklima-Index des deutschen Ifo-Instituts liefern. Bei der Helaba sieht man "das Potenzial einer leichten, positiven Überraschung", nachdem die Zahlen vom Vortag bereits gezeigt hätten, dass die neuerlichen Lockdowns die Industrie nicht so stark getroffen hatten wie befürchtet. Gleichzeitig sei jedoch von einem insgesamt rückläufigen Wert auszugehen. In den USA steht vom Forschungsinstitut Conference Board erhobene Barometer zum Verbrauchervertrauen im November am Programm. Auch erwarten Beobachter eine Verschlechterung.