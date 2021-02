Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel knapp behauptet

Aktuell bei 1,2070 Dollar - Analysten: Technische Konstellation trübt sich ein

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar knapp behauptet tendiert. Gegen 8.30 Uhr wurde er mit 1,2070 Dollar gehandelt. Am Vorabend war die Gemeinschaftswährung in New York bei 1,2076 Dollar gestanden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2084 (Freitag: 1,2136) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,8275 (0,8239) Euro gekostet.

Der Euro habe am Vortag einen schwachen Wochenauftakt verzeichnet und weder von besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus der italienischen Industrie noch von einer insgesamt wieder freundlicheren Stimmung an den Märkten profitiert, schreiben die Analysten der Helaba in einer aktuellen Einschätzung zum Devisenmarkt. Die technische Konstellation für den Euro habe sich angesichts dessen weiter eingetrübt. Der Kurs liege nach wie vor deutlich unter der 21-Tage-Linie und auch die 55-Tage-Linie sei inzwischen durchbrochen worden.

Am Datenkalender sind am Dienstag lediglich Zahlen zum Wirtschaftswachstum der Eurozone im vierten Quartal des Vorjahres zu finden. "Mit nennenswerten Marktimpulsen ist aber nicht zu rechnen, da die Wachstumszahlen der EU-Kernländer bereits bekannt sind", schreiben die Helaba-Analysten. In den USA sind Reden einiger Notenbanker angesetzt. Auch diesen messen die Analysten jedoch keinen marktbewegenden Charakter zu.