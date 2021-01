Devisen Wien (8.30) - Euro tendiert im frühen Handel leicht höher

Aktuell bei 1,2267 Dollar - Analysten: Gemeinschaftswährung am Vortag gut ins neue Jahr gestartet

Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,2267 Dollar. Am Vorabend war er im US-Handel bei 1,2250 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag mit 1,2296 Dollar festgesetzt.

Der Euro sei am Vortag gut ins neue Jahr gestartet und habe sich unbeeindruckt von zumeist unter den Erwartungen liegenden europäischen Industrie-Einkaufsmanagerindizes gezeigt, schreiben die Helaba-Analysten in einer aktuellen Einschätzung. Ein möglicher Faktor bei der Dollar-Schwäche könnte dabei der von US-Medien berichtete Anruf des US-Präsidenten Donald Trump zur Beeinflussung der Senatswahlen in Georgia gewesen sein, spekulieren die Devisenexperten. "Schwerwiegender ist aber wohl die Tatsache, dass dem Dollar der Zinsvorteil in der Coronakrise zu einem großen Teil abhandengekommen ist".

Impulse könnten am Vormittag vor allem November-Zahlen zur Entwicklung der Geldmenge M3 in der Eurozone liefern. Analysten prognostizieren im Schnitt einen Anstieg von über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In den USA dürfte vor allem der Industrie-Index des Institute for Supply Management (ISM) für Dezember Beachtung finden. Hier rechnet man am Markt mit einer leichten Stimmungseintrübung.