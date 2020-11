Devisen Wien (8.35) - Euro im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar wenig verändert gezeigt. Gegen 8.35 Uhr stand er bei 1,1884 Dollar. In New York war er am Freitagabend mit 1,1882 US-Dollar gehandelt worden.

Zum am Freitagnachmittag festgelegten Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigte er sich somit leicht höher. Dieser lag bei 1,1870 (Donnerstag: 1,1855) Dollar.

Der Euro habe sich zum Wochenschluss mit Gewinnen präsentiert und die Marke von 1,19 Dollar in den Blick genommen, schreiben die Analysten der Helaba in einer aktuellen Einschätzung zum Devisenmarkt. Der Dollar sei bis zuletzt durch das "Wahl-Chaos" in den USA belastet worden. Insgesamt dürfte sich die Lage in den kommenden Tagen aber wieder beruhigen und sich das Interesse der Marktteilnehmer wieder mehr auf fundamentale Daten und die Entwicklung der Pandemie richten, erwarten die Analysten.

An Datenveröffentlichungen könnte hauptsächlich das am Vormittag anstehende deutsche Barometer zum Investorenvertrauen von sentix Beachtung finden. Für Nachmittag und Abend sind zudem einige Reden hochrangiger Notenbanker aus dem Euroraum und den USA angesetzt.