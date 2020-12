Devisen Wien (8.40) - Euro bei der Marke von 1,22 US-Dollar

Gemeinschaftswährung aktuell bei 1,2191 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh bei der Marke von 1,22 Dollar gehalten und damit etwas höher notiert. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,2191 Dollar. Am Vorabend war er in New York mit 1,2159 Dollar gehandelt worden. Im Devisenhandel stehen weiterhin die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien zu einem Post-Brexit-Handelspakt im Fokus.

Das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU ist auch kurz vor den Feiertagen nicht entschieden. Noch immer sind vor allem die künftigen Rechte von EU-Fischern in britischen Gewässern ein zentraler Knackpunkt. In Brüssel hieß es, trotz leichter Bewegung stecke man bei diesem Streitpunkt fest.

Auch die Weigerung des US-Präsidenten Donald Trump, das neue US-Corona-Hilfsprogramm zu unterzeichnen liegt im Blickfeld der Akteure. Der scheidende US-Präsident hat die Abzeichnung des vom Kongress verabschiedeten Hilfspakets gegen die Corona-Krise abgelehnt. Er bezeichnete die Gesetzesvorlage am Dienstag in einer im Onlinedienst Twitter veröffentlichen Videobotschaft als eine "Schande" und verlangte Nachbesserungen.