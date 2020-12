Devisen Wien (8.40) - Euro im frühen Handel bei 1,2095 Dollar

Gemeinschaftswährung gut behauptet

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gut behauptet gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2095 Dollar gehandelt, am Vorabend war sie im US-Handel bei 1,2072 Dollar gestanden. Der Euro pendelt damit um die Marke von 1,21 Dollar, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Das Potenzial für weitere Kursgewinne scheint nach Einschätzung der Experten jedoch vorerst ausgereizt zu sein.

Bei der Helaba wird auf zahlreiche Risikofaktoren wie der Haushaltskonflikt in der EU und die laufenden Brexit-Verhandlungen verwiesen. Auf der EZB-Pressekonferenz dürfte es heute kritische Äußerungen über den hohen Außenwert des Euros geben, welche für Gegenwind sorgen könnten. Sollte es zu einem Anstieg der Risikoaversion kommen, dürfte der Euro unter Abgabedruck geraten, hieß es weiter.