Devisen Wien (8.40) - Euro im frühen Handel bei 1,2133 Dollar

Leichte Zuwächse bei der Gemeinschaftswährung

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch in der Früh etwas höher gezeigt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2133 Dollar gehandelt, am Vorabend war sie im US-Handel bei rund 1,2105 Dollar gestanden. Der Euro befindet sich nach den erzielten Kursgewinnen der vergangenen Wochen in einer Konsolidierungsphase, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

Daran werde sich nach Einschätzung der Experten im Vorfeld wichtiger Ereignisse wohl wenig ändern. Zu nennen seien die EZB-Ratssitzung am Donnerstag und der EU-Gipfel, bei dem es unter anderem um den Haushalt und den Wiederaufbaufonds geht, deren Umsetzung von Polen und Ungarn weiterhin blockiert wird. Auch der Brexit bleibt ein Thema, denn die Verhandlungsfrist läuft bald ab, hieß es weiter.