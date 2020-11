Devisen Wien (8.40) - Euro im frühen Handel nahezu unbewegt

Aktuell bei 1,1773 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh zum US-Dollar wenig verändert gezeigt. Gegen 8.40 Uhr stand er bei 1,1773 Dollar, am Vorabend war er in New York mit 1,1772 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten ihren Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag mit 1,1766 Dollar festgelegt.

Die Euphorie an den Finanzmärkten infolge der Impfstoff-Hoffnungen hat nachgelassen, weshalb es beim Euro zuletzt zu Kursverlusten gekommen ist, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem scheint nach Einschätzung der Experten mit Blick auf die EZB-Ratssitzung im Dezember ein Neukalibrieren der geldpolitischen Instrumente nach wie vor möglich, während es vonseiten der US-Notenbank bisher keine konkreten Hinweise auf weitergehende Maßnahmen gibt. Vor diesem Hintergrund dürfte der Euro in der Defensive bleiben, hieß es weiter.