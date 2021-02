Devisen Wien (9.00) - Euro kaum bewegt bei 1,2040 Dollar

Analysten: Schleppende Impfkampagnen könnten Euro belasten - Impulse von Einkaufsmanagerindizes und ADP-Daten erwartet

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum bewegt. Gegen 9.00 Uhr wurde er mit 1,2040 Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung in New York mit 1,2022 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte ihren Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2044 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag war der Euro zeitweise unter 1,2010 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gefallen. "Verantwortlich für die Euroschwäche dürften unter anderem die zurzeit schleppenden Impfkampagnen innerhalb des Euroraums sein", schreiben die Analysten der Helaba. Zudem habe sich auch das Chartbild für den Euro nach den jüngsten Abgaben eingetrübt.

Impulse könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten bringen. Am Vormittag werden endgültige Werte für die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone und einiger großer Euro-Länder gemeldet. In den USA steht am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht des privaten Stellenvermittlers ADP an. Die ADP-Daten könnten einen ersten Hinweis auf den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung bringen.