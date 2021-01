Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert gegen US-Dollar kaum verändert

Seit vergangener Woche hat Gemeinschaftswährung stark abgewertet

Der Euro-Dollar-Kurs hat sich am Dienstagvormittag zunächst in einer engen Bandbreite gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen neun Uhr bei 1,2164 US-Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2153 Dollar notiert.

Seit Mitte der vergangenen Woche hatte der Euro im Handel mit dem Dollar allerdings etwa 1,5 Prozent an Wert verloren. Die Ursache hierfür liegt in der Stärke der US-Währung, wobei als Grund die zuletzt stark steigenden Renditen für US-Anleihen genannt wurden.

"Der Euro befindet sich in einer Korrektur. Die spiegelbildliche Dollarerholung verwundert angesichts der politischen Tumulte in Washington und vor dem Hintergrund einer möglichen, stärkeren fiskalischen Expansion während der Regierungszeit von Joe Biden", gingen die Analysten der Helaba auf die jüngste Kursentwicklung Euro-Dollar ein.

Mit Hinblick auf die Zukunft schrieben sie: "Sollten die Akteure am Devisenmarkt der Reflationierung der US-Wirtschaft dauerhaft größere Chancen zumessen als der EWU-Volkswirtschaft, könnte dies den Dollar zunächst weiter unterstützen."