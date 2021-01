Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert geringfügig tiefer

Gemeinschaftswährung bei 1,2315 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh knapp behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 9.00 Uhr bei 1,2315 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,2324 Dollar gelegen hatte.

Die in Deutschland veröffentlichten Auftragseingänge zur Industrie konnten den Euro-Dollar-Wechselkurs zunächst nicht stark bewegen. So stiegen die Aufträge im November überraschend um 2,3 Prozent zum Vormonat, nachdem Experten einen Rückgang erwartet hatten.

Auch die tumultartigen Unruhen im US-Kapitol am Vorabend riefen am Devisenmarkt ebenfalls keine starken Reaktionen hervor. Die Marktteilnehmer spekulierten "auf eine eher ausgabenfreundliche Fiskalpolitik, nachdem die Republikaner die Mehrheit im US-Senat verloren haben", äußerten sich hierzu die Experten der Helaba.

Im weiteren Verlauf werden nun Verbraucherpreisdaten aus dem Euroraum veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um eine erste Schätzung zum Dezember. Ebenfalls herausgegeben werden Zahlen zum Wirtschaftsvertrauen.