Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel wenig verändert

Gemeinschaftswährung könnte von Einkaufsmanagerindizes profitieren

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh nur leicht unter dem Niveau vom Donnerstag gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,2157 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,2159 Dollar gelegen hatte. Bisher blieben größere Impulse aus - dies könnten im Verlauf aber von wichtigen europäischen Stimmungsindikatoren kommen.

Denn am Vormittag werden die vom Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes für Jänner für die Eurozone, Frankreich, Großbritannien und Deutschland präsentiert. Von den Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindizes könnte der Euro heute leicht profitieren, meinen die Experten der Helaba.

Insgesamt geben die Einkaufsmanagerindizes, so die Ökonomen weiter, Hinweise auf die anhaltend hohe Verunsicherung angesichts der verlängerten Lockdownmaßnahmen. "Vor allem die Servicesektoren sind durch die Beschränkungen betroffen und dies lastet auf den Wachstumsperspektiven, wenngleich das Verarbeitende Gewerbe wohl weiter auf Expansionskurs bleibt", heißt es weiter.