Devisen Wien (Früh) - Euro etwas leichter bei 1,1849 Dollar

Im Verlauf US-Daten zu Industriestimmungen im Fokus

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel etwas leichter präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte in der Früh mit 1,1849 US-Dollar und damit etwas leichter als am Vorabend. In New York notierte der Euro am Mittwoch gegen 21.00 Uhr bei 1,1865 Dollar.

Der Euro verzeichnete bereits am Vortag leichte Verluste, die Marke bei 1,19 Dollar blieb aber in Reichweite, schreiben die Helaba-Experten. Die Meldungen über die hohen Infektionszahlen mit Covid-19 im Euroraum scheinen momentan nicht für größere Impulse zu sorgen, da die Lage in den USA ein Gegengewicht liefert, hieß es weiter.

Datenseitig liegt der Fokus nach Einschätzung der Helaba-Analysten heute in den USA, wobei die Industriestimmungen in den Regionen Philadelphia und Kansas City Aufmerksamkeit verdienen.