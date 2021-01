Devisen Wien (Früh) - Euro etwas schwächer bei 1,2071 Dollar

Ruhiger Wochenstart an US-Feiertag erwartet - EZB-Sitzung im Fokus

Der Kurs des Euro hat sich am Montag in der Früh etwas schwächer gegen den US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9 Uhr mit 1,2071 US-Dollar nach 1,2080 Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2123 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatten weder US-Daten noch das vom künftigen US-Präsidenten angekündigte Konjunkturhilfspaket den Devisenmarkt nachhaltig bewegt. Auch der Wochenstart dürfte ruhig verlaufen. Wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa werden am Montag nicht erwartet, zudem dürfte sich der US-Feiertag Martin Luther Day auch in Europa in geringerer Aktivität niederschlagen.

Impulse erwarten die Analysten der Helaba erst von der Ratssitzung der EZB im Wochenverlauf. Die Experten rechnen hier aber nicht mit neuen Maßnahmen. Aus charttechnischer Sicht sehen die Helaba-Analysten den Euro derzeit angeschlagen. Die nächste Unterstützung für den Euro sehen sie bei der Linie von 1,2060 Dollar.

Gestützt werden sollte der Dollar auch von einem Bericht der US-Wirtschaftszeitung "Wall Street Journal". Demnach will die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen während ihrer Anhörung vor dem Kongress in dieser Woche das tradierte Ziel marktbasierter Wechselkurse betonen. Verglichen mit den teils provokanten Äußerungen der Trump-Regierung wäre dies ein Schritt in Richtung "normaler" Wechselkurspolitik.