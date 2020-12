Devisen Wien (Früh) - Euro gegen US-Dollar weiter im Steigflug

Euro bei 1,2074 Dollar - Gemeinschaftswährung notierte zuletzt im Mai 2018 auf diesem Niveau

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh seinen Höhenflug gegenüber dem US-Dollar fortgesetzt. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen neun Uhr 1,2074 Dollar. Am Vorabend hatte sie bei 1,2054 Dollar tendiert. Das letzte Mal notierte der Euro im Mai 2018 auf diesem Niveau.

Wovon die Gemeinschaftswährung derzeit profitiert ist die Schwäche des US-Dollar. Der Dollar hatte vor den Ankündigungen von möglicherweise bald zur Verfügung stehenden Corona-Impfstoffen als Reservewährung deutlich hinzugewonnen.

Seitens Konjunkturdatenveröffentlichungen stehen in der Eurozone nach bereits in der Früh veröffentlichten Einzelhandelsumsätzen aus Deutschland im weiteren Verlauf Erzeugerpreise und Arbeitslosenzahlen jeweils für Oktober auf dem Programm. Am Nachmittag wird in den USA anschließend der ADP-Beschäftigungsreport für den November herausgegeben, bevor am Abend der Konjunkturbericht ("Beige Book") der Federal Reserve folgt.