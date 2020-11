Devisen Wien (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1927 Dollar

Ruhiger Wochenausklang nach Thanksgiving erwartet - Kaum Zahlen, Augenmerk auf EU-Stimmungsdaten - Impfstoffhoffnungen dürften Euro weiter stützen

Der Euro hat am Freitag in der Früh leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Er hielt gegen neun Uhr bei 1,1927 Dollar nach 1,1904 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Vortag den Referenzkurs auf 1,1900 (Mittwoch: 1,1890) Dollar festgesetzt.

Der Wochenausklang am Devisenmarkt dürfte sich ruhig gestalten. Bereits am Freitag schlug sich der US-Feiertag Thanksgiving in geringerer Aktivität nieder. Nun dürften viele US-Marktteilnehmer auch den Freitag für ein verlängertes Wochenende nützen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Freitag zudem nicht an. Am Vormittag werden lediglich um elf Uhr Daten zu den Stimmungsumfragen der EU-Kommission erwartet. "Die Corona-Krise dürfte erneut für eine Eintrübung des Sentiments im Industrie- und Dienstleistungssektor sorgen", schreiben die Analysten der Helaba.

Eine starke Marktreaktion auf die Zahlen sei aber nicht zu erwarten. Am Vormittag gibt es außer den Stimmungsdaten noch einige Reden von EZB-Notenbankern. Am späten Nachmittag könnten dann laut Helaba die Ratingüberprüfungen für Belgien und der Schweiz seitens der Ratingagentur Moody's für Impulse sorgen.

Generell gestützt werden dürfte der Euro weiter von der Aussicht auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe. Der Impfstoff-Optimismus könnte auch dem als Fluchtwährung in Krisen geltenden US-Dollar schaden. Dem stünden allerdings weiter die Ängste vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen in Europa gegenüber.

Aus charttechnischer Sicht sehen die Helaba-Analysten das Bild für den Euro tendenziell positiv. Sollte die Marke von 1,1920 Dollar nachhaltig überwunden werden, erwarten die Experten den nächsten Widerstand für den Euro bei 1,1966 Dollar.