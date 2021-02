Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel behauptet

Aktuell bei 1,2035 Dollar - Impulsarmer Wochenbeginn

Der Euro hat sich am Montag im Frühhandel mit behaupteter Tendenz gezeigt. Gegen 8.20 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2035 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1983 Dollar festgelegt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Datenseitig richten die Anleger ihren Blick auf Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Produktion der deutschen Industrie hat Ende 2020 stagniert. Die Gesamtherstellung habe sich im Dezember gegenüber dem Vormonat nicht verändert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

Zudem veröffentlicht das Institut Sentix sein Barometer für die Anlegerstimmung in der Eurozone. Aus der EZB äußert sich Präsidentin Christine Lagarde.

Der Ausblick für den Euro bleibt getrübt, nachdem er im Anschluss an das Unterschreiten der 21- und 55-Tagelinien zunächst weitere Kursverluste erlitten und sich erstmals seit Anfang Dezember 2020 wieder unterhalb der 1,20er Marke wiedergefunden hatte, hieß es in einem Kommentar der Helaba. Die Indikatoren im Tageschart zeichnen ein düsteres Bild. Es gibt Verkaufssignale, ein negatives Kursmomentum und zu einer überverkauften und korrekturbedürftigen Marktlage ist es bislang nicht gekommen, so die Helaba-Experten weiter.