Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas fester

Aktuell bei 1,2262 Dollar

Der Euro hat sich zu Beginn des neuen Jahres mit etwas höheren Notierungen gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag im Frühhandel 1,2262 US-Dollar. Ende vergangenen Jahres war der Euro mit gut 1,23 Dollar auf den höchsten Stand seit April 2018 gestiegen, hatte das höhere Niveau jedoch nicht halten können und war am Donnerstagabend bis in die Region von 1,2220 Dollar abgerutscht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,2271 Dollar festgelegt.

Marktbeobachter begründeten die heutigen Aufschläge vor allem mit einem auf breiter Front schwächeren Dollar. Die US-Währung wurde durch die überwiegend gute Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten belastet. Die Hoffnung auf flächendeckende Corona-Impfungen in diesem Jahr sowie die starke finanzielle Unterstützung durch Notenbanken und Staaten stützt die Stimmung, hieß es weiter.

Datenseitig stehen heute in vielen Regionen der Welt die Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes an. Der Sektor wird von der Coronapandemie weniger stark belastet als der Dienstleistungssektor. Am Nachmittag werden zudem die US-Bauausgaben für November veröffentlicht.