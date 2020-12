Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Aktuell bei 1,2143 Dollar

Der Euro ist am Montag mit etwas festerer Tendenz in die neue Handelswoche gestartet. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,2143 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend (1,2114 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2127 Dollar festgesetzt.

Unterstützung bekam der Euro zuletzt vor allem durch die Aussicht auf baldige Corona-Impfungen und die damit einhergehende gute Stimmung an den Finanzmärkten, kommentierte ein Marktbeobachter. Der Dollar als weltweite Reservewährung ist daher weniger stark gefragt. Das sorgt beim Euro für Auftrieb.

Die Brexit-Verhandlungen am Wochenende blieben ohne Fortschritte. Damit sind die Aussichten auf eine Einigung vor Ende der Übergangsfrist Ende Dezember eher dürftig, hieß es von den Helaba-Analysten. Marktseitig wird aber noch immer eine Einigung für möglich gehalten und so kann sich das Britische Pfund gut behaupten.

Datenseitig werden zum Wochenauftakt keine allzu starken Impulse erwartet - der Datenkalender ist nur spärlich gefüllt. Auf Interesse könnten am ehesten Produktionsdaten aus der Industrie der Eurozone treffen. Für Oktober wird ein Anstieg erwartet. Die Industrie ist von der jüngsten Corona-Welle und den damit einhergehenden Beschränkungen weniger stark betroffen als die Dienstleister.