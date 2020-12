Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Aktuell bei 1,2247 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Früh bei 1,2247 US-Dollar gehandelt, nach 1,2205 am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2219 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter verwiesen zur Begründung erneut auf die aktuelle Dollar-Schwäche sowie auf die allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten kurz vor dem Jahresende. Vor diesem Hintergrund sind Währungen wie der US-Dollar weniger gefragt, die als vergleichsweise sichere Anlagen gelten. Als Ursache für die Kauflaune an den Finanzmärkten wurde eine Aufstockung des staatlichen Konjunkturpakets in den USA im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie genannt.