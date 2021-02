Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Aktuell bei 1,2084 Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas steigern können und ist in Richtung 1,21 US-Dollar gestiegen. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2084 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2025 Dollar festgelegt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,2055 Dollar.

Zinsdifferenz und Wachstumshoffnungen zugunsten des US-Dollars oder Inflationssorgen, die den Greenback belasten könnten, führen zu einem Auf- und Ab beim Wechselkurs, kommentierten die Helaba-Analysten. Zuletzt waren die Sorgen etwas höher gewichtet und der Euro konnte sich erholen. Wachstumshoffnungen bestehen zwar auch in Europa, die Unsicherheit bleibt aber zunächst noch erhalten und dürfte das Potenzial des Euro begrenzen, zumal die EZB kein Interesse an einem festeren Euro zu haben scheint, hieß es weiter.

An Konjunkturdaten, die den Euro bewegen könnten, stehen heute Außenhandelsdaten aus Deutschland und Produktionsdaten aus der italienischen Industrie auf dem Tagesprogramm.

Aus den Reihen der EZB äußert sich Chefvolkswirt Philip Lane. In den USA treten auch einige Notenbanker an die Öffentlichkeit. Ansonsten stehen dort keine Termine mit absehbarer Marktrelevanz auf dem Plan.