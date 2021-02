Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Aktuell bei 1,2137 Dollar

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im Frühhandel mit etwas höheren Notierungen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.20 Uhr bei 1,2137 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,2118 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verlieh. Eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten mit zum Teil deutlichen Kursgewinnen an den asiatischen Aktienmärkten belastete den US-Dollar.

Die Marktteilnehmer scheinen dem Euro momentan keine größeren Kursgewinne zugestehen zu wollen, kommentierten die Helaba-Analysten. Dies überrascht kaum, denn für den Greenback sprechen momentan die höheren Impfquoten in den USA sowie die Aussicht auf ein baldiges Konjunkturpaket, hieß es weiter. Die höhere Verschuldung, die mit dem Stimuluspaket einherginge, hat anscheinend aktuell weniger Gewicht.

Zu den Gewinnern am Devisenmarkt zählte das britische Pfund, das zu fast allen wichtigen Währungen zulegen konnte. Hier stützten Fortschritte beim Corona-Impfprogramm den Kurs. In Großbritannien wurde mittlerweile 15 Millionen Einwohnern ein Corona-Impfstoff verabreicht.

Am heutigen Montag bleibt die Wall Street feiertagsbedingt geschlossen. Dementsprechend ruhig gestaltet sich datenseitig der Wochenauftakt. Einzig die Industrieproduktion der Eurozone steht auf der Agenda.