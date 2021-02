Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas höher

Euro tendiert im frühen Handel bei 1,33 Dollar Der Euro hat sich am Montag in der Früh im europäischen Devisenhandel höher gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Freitag sowie gegenüber dem späten Devisengeschäft in New York gezeigt. Auch gegenüber Pfund, Franken und Yen ging es für den Euro etwas nach oben.