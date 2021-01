Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel etwas leichter

Aktuell bei 1,2142 Dollar

Der Kurs des Euro hat am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar leicht nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr zu 1,2142 US-Dollar gehandelt nach 1,2158 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2124 Dollar festgesetzt.

Der Euro setzt seine Schwächetendenz fort. Zwar hat der designierte US-Präsident Joe Biden weitere Konjunkturhilfen und hohe Staatsausgaben in Aussicht gestellt, dies sorgt aber nicht mehr für steigende US-Renditen, die wiederum den Euro belasten würden, kommentierten die Helaba-Analysten. Derweil leidet der Euro unter möglichen Lockdown-Verlängerungen in Europa und die Regierungskrise in Italien sorgt ebenfalls für ein schwieriges Marktumfeld, hieß es weiter.

Datenseitig richtet sich der Blick vor dem Wochenende auf die USA. Mit dem Empire-State-Index und dem Michigan Sentiment stehen dort gleich zwei prominente Stimmungsbarometer des laufenden Monats auf der Agenda. Des Weiteren stehen die Dezemberwerte der Einzelhandelsumsätze, der Industrieproduktion und der Erzeugerpreise zur Veröffentlichung an.