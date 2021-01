Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel knapp behauptet

Aktuell bei 1,2154 Dollar - Dollar-Stärke belastet

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im frühen europäischen Handel knapp behauptet zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2154 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend bei 1,2166 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.

Der Euro setzt seine Konsolidierung fort und solange an den Finanzmärkten eine gewisse Unsicherheit vorhanden ist, dürfte das Potenzial nach oben begrenzt sein, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Der US-Dollar scheint nach Einschätzung der Experten in Zeiten einer erhöhten Risikoaversion etwas stärker gefragt zu sein als der Euro. Risikofaktoren gebe es genug: Corona-Mutationen und die schleppend verlaufenden Impfungen in der EU dämpfen die Freude am Trend rückläufiger Neuinfektionen. Weiters scheint das ersehnte Fiskalpaket in den USA später zu kommen als erhofft. Heute steht zudem die FOMC-Sitzung der US-Notenbank im Fokus, hieß es weiter.