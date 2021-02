Devisen Wien (Früh) - Euro im frühen Handel leicht höher

Euro im frühen Handel etwas höher Der Euro zeigte sich am Mittwoch in der Früh im europäischen Devisenhandel schwächer gegenüber dem US-Dollar-Richtkurs der EZB vom Dienstag und etwas höher gegenüber dem späten Devisengeschäft in New York. Auch gegenüber den Richtwerten der übrigen Leitwährungen zeigte sich der Euro mit Kursverlusten.